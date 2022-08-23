Информацию о запасах бензина и топлива в РК разъяснили в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК разъяснили слова министра Болата Акчулакова о запасах дизельного топлива и бензина в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Процесс производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется ежесуточно. Запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути. Показатель запасов в днях - это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами, и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней, поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку как указывалось выше, НПЗ РК работает в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов», - сказано в сообщении министерства.

По состоянию на 18:00 23 августа совокупные запасы по стране бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 183,3 тыс. тонн, а запасы дизельного топлива составляют 221,7 тыс. тонн.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства сообщил, что по состоянию на 22 августа текущего года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн и покрывают потребность на 14 дней.









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