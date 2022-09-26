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Информацию о закрытии пунктов пропуска на границе Казахстана и России опровергли в КНБ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Сентября 2022, 18:32
Информацию о закрытии пунктов пропуска на границе Казахстана и России опровергли в КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.


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