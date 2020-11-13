Информацию о захвате разума людей технологиями «Умная пыль» и 5G назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется немало фейков и предубеждений относительно новой технологии 5G. В одном из видео, которое обсуждали казахстанские пользователи в популярном Telegram-канале, даже говорится, что эта инновация контролирует микроскопических роботов, разработанных по технологии «Умная пыль». Автор уверяет, что люди вдыхают крошечные устройства, поглощают их с пищей и питьем, и таким образом им внушают определенные мысли. Сайт Stopfake.kz рассказывает, почему эта теория не может быть правдивой.

Автор видео утверждает, что компания IBM уже якобы презентовала компьютер размером всего 5 нанометров. На самом же деле самый маленький в мире компьютер действительно разработали в IBM, но его размер 1×1 миллиметр. Также отмечается, что это был всего лишь прототип, а не полноценная рабочая версия устройства.

Вероятно, некоторые из его деталей и вправду всего 5 нанометров в длину, однако очевидно, что сама по себе такая деталь работать не сможет. Для того чтобы принимать какие-либо волны, устройство должно иметь антенну, кратную длине волны. Для 5G она составляет 7,1 миллиметра. Присоединить антенну такого размера на устройстве в 5 нанометров невозможно.

Что же касается самой технологии «Умная пыль», то она пока находится в начальной стадии. В 2018 году Gartner включило ее в свой ежегодный отчет «Цикл зрелости технологий». Специалисты сходятся во мнении, что технология достигнет плато своего развития не раньше чем через 10 лет, то есть к 2028 году. Предполагается, что «Умная пыль» будет представлять собой облака из десятков мини-дронов размером с песчинку (от 0,16 до 5 мм, речи о нанометрах нет и здесь). Такие дроны будут называться мотами. Применять их можно будет во всех сферах: от управления климатом до развлекательной индустрии. Планируется, что моты смогут взаимодействовать между собой и строить очень гибкие сети, потребляя минимум энергии.

Стоит отметить, что никакой информации о том, что такие моты будут способны выживать в организме человека или каким-то образом в нем передвигаться — нет. Так же как нет и технологии, которая позволяла бы контролировать человеческий мозг. Дело в том, что мыслительный процесс человека до сих пор полностью не изучен. Именно поэтому прочесть мысли другого человека можно лишь в научно-фантастических книгах и фильмах.

Таким образом, теория о том, что технологии «Умная пыль» и 5G могут порабощать человеческое сознание, не имеет под собой никаких научных доказательств. Факты, озвученные в видеоролике, искажены или вымышлены.

Напомним, до этого в сети появилась информация, что некий немецкий врач изучил зонды для забора ПЦР-тестов и обнаружил в них металлические скобы. Скобы, по заявлениям некоторых пользователей, будут оставаться в носоглотке и принимать сигнал 5G, с помощью которого будут контролировать человеческий разум. Данную информацию также назвали фейком.