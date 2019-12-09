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Информацию о задержании казахстанца в Нью-Йорке прокомментировали в МИД

9 Декабря 2019 18:06
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Информацию о задержании казахстанца в Нью-Йорке прокомментировали в МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал информацию о задержании казахстанца в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Можем сообщить, что от полиции Нью-Йорка пока официальной информации не поступало. Как известно, американская сторона борется с незаконной миграцией. И такие рейды бывают периодически», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

«Иногда бывает так, что американская сторона задерживает наших граждан и потом отпускает, выясняются детали, и потом даже не уведомляют наше дипломатическое представительство. Такое бывает», - добавил он.

Напомним, сотрудники миграционных и таможенных органов США в ходе пятидневных рейдов арестовали 12 иностранных граждан за нарушение иммиграционных законов. Как сообщается на сайте иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), все арестованные являются «иностранными беглецами», разыскиваемыми за совершение серьезных преступлений за границей. 27-летний гражданин Казахстана указан в числе арестованных, наряду с гражданами Аргентины, Чили, Китая, Колумбии, Японии, Мексики и России.

фото: maggenta.com
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Ключевые слова: МИД РК, США,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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