Информацию о высокой стоимости тестирования для педагогов опровергли в Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК опровергли информацию о стоимости полного курса Национального квалификационного тестирования для педагогов в 40 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация о том, что полный курс Национального квалификационного тестирования составляет 40 000 тенге, не соответствует действительности. Ваши предложения касательно пересмотра требований к процедуре проведения Национального квалификационного тестирования приняты к сведению», - говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

Ранее депутаты Мажилиса озвучили информацию о том, что полный курс Национального квалификационного тестирования стоит 40 тысяч тенге.

Кроме того, депутаты потребовали пересмотреть процедуру проведения Национального квалификационного тестирования, обеспечив педагогам доступность, удобство и функциональность.

Как говорится в ответе Минпросвещения, в настоящее время тестирование проводится на базе 43 региональных центров тестирования товарищества с ограниченной ответственностью «U-FUTURE» (далее – ТОО «U-FUTURE»), расположенных в областных центрах и городах республиканского значения (договор ГЧП от 16 октября 2019 года). При этом, прием заявлений педагогов для прохождения тестирования осуществляет НЦТ, ТОО «U-FUTURE» проводит само тестирование.

Для формирования базы тестовых заданий Национального квалификационного тестирования педагогов запланирована ежегодная разработка новых тестовых заданий. Кроме того, ежегодно проводится ревизия тестовых заданий, двойная экспертиза с корректировкой, а также их апробация.

В качестве разработчиков и экспертов тестовых заданий привлекаются преподаватели высших учебных заведений и другие работники организаций образования, которые рекомендованы областными, городскими управлениями образования. Пробное тестирование проводится только по желанию педагога в онлайн- и оффлайн-форматах.