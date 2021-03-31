Информацию о выселении студентов из общежитий Алматы прокомментировали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов прокомментировал информацию о принудительном выселении студентов из общежитий Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы серьезная ситуация в отношении студентов, которые не имеют возможности учиться дома. По постановлению Жандарбека Бекшина, их выселяют из общежития, потому что в его постановлении прописано «без проживания в общежитии». Теперь эти студенты, у которых нет дома возможности учиться или нет компьютера, вынуждены возвращаться домой и не знают, как будут сдавать рубежные контроли и сессию. Что делать этим студентам?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«На самом деле это в компетенции Министерства здравоохранения. Но я бы хотел сказать о том, что для тех студентов, которые не имели возможности обучаться в домашних условиях, в дистанционном формате мы осенью открыли общежития. Для этого в общежитиях проведена соответствующая работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима. Если раньше в комнате проживали по четыре человека, сейчас максимально ограничили до двух человек. Поэтому этот вопрос активно прорабатываем с Министерством здравоохранения, чтобы дать разрешение студентам, которые находятся в Алматы, чтобы они остались в общежитиях. Все меры эпидемиологического режима в этих общежитиях соблюдены. Нам бы тоже не хотелось, чтобы студенты уезжали в свои города, поскольку осталось полтора месяца до окончания учебы. Думаю, очень важно им продолжить обучение с соответствующим качеством и доступом к интернету», - сказал Мирас Дауленов.

Вице-министр также прокомментировал информацию о принудительном выселении студентов из общежитий Алматы.

«Информация о силовом выселении студентов не соответствует действительности. Это фейк. Мы сегодня с ректорами вузов разговаривали по этому вопросу. В Алматы у нас 38 вузов. С каждым из них отрабатывали вопрос. В ближайшее время вопрос решится. Самое главное – обеспечить меры безопасности наших студентов. Думаю, созданные условия в Алматы соблюдаются вузами. Принудительного выселения не наблюдали», - добавил он.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Алматы продлил постановление, учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавируса.