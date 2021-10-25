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    15:27, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Информацию о сожжении собаки в Павлодарской области прокомментировали в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сожжение собаки в июле этого года было не в Павлодарской области. Об этом сообщил заместитель начальника Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 июля в Istagram, в чате «Жалобы. Павлодар» была опубликована видеозапись, на которой неизвестное лицо совершило поджог собаки. 19 июля было возбуждено уголовное дело по статье 316 Уголовного кодекса. В настоящее время, в связи с тем, что видеоматериал ограничен в длительности и нет привязки к конкретной местности, место совершения данного преступления устанавливается. Результаты поиска предварительно показали, что это было совершено не в Павлодарской области», – сказал С.Тусупов.

    Напомним, в июле в Istagram появилась видеозапись, на которой неизвестные лица сожгли живьем собаку. Как сообщали СМИ, полицейские предполагали, что преступление было совершено в Павлодарской области.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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