Информацию о сожжении собаки в Павлодарской области прокомментировали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сожжение собаки в июле этого года было не в Павлодарской области. Об этом сообщил заместитель начальника Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 июля в Istagram, в чате «Жалобы. Павлодар» была опубликована видеозапись, на которой неизвестное лицо совершило поджог собаки. 19 июля было возбуждено уголовное дело по статье 316 Уголовного кодекса. В настоящее время, в связи с тем, что видеоматериал ограничен в длительности и нет привязки к конкретной местности, место совершения данного преступления устанавливается. Результаты поиска предварительно показали, что это было совершено не в Павлодарской области», – сказал С.Тусупов.

Напомним, в июле в Istagram появилась видеозапись, на которой неизвестные лица сожгли живьем собаку. Как сообщали СМИ, полицейские предполагали, что преступление было совершено в Павлодарской области.