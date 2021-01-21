Информацию о смерти пациента в Мангистау после прививки от COVID-19 опровергли в Минздраве

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что житель села Батыр Мунайлинского района Мангистауской области скончался после того, как получил прививку против COVID-19. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опроверг эту информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

Как сообщили в ведомстве, житель Мангистау не вакцинировался против коронавирусной инфекции.

«Мужчина 1978 года рождения скончался 19 января текущего года вследствие повышения артериального давления. Никакой прививки он при этом не получал. На сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции в Мангистаускую область не завозилась. Поставка первой партии вакцины в регион запланирована на 28-29 января 2021 года. Отмечаем, что в первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. Скончавшийся гражданин не относится ни к одной из этих категорий», — пояснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за это грозит штраф в размере до 1000 МРП, либо ограничение, или лишение свободы на срок до 1 года.

Напомним, что фейковые сообщения довольно частое явление. Недавно был развенчан еще один слух о принудительной вакцинации и чипировании казахстанцев.