Информацию о штрафе за непогашение долгов по налогам опровергли в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК опровергли информацию о начислении штрафа в случае непогашения долгов (по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, уплачиваемых физическими лицами), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в случае непогашения долгов (по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, уплачиваемых физическими лицами) за истекшие налоговые периоды до 1 октября, помимо пени, будут начисляться штрафы в размере 8 МРП (около 20 тысяч тенге).

«Комитет государственных доходов Министерства финансов РК официально заявляет, что данное сообщение не соответствует действительности.

Действующим Налоговым кодексом РК предусмотрено начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом штрафные санкций законодательством не предусмотрены», - пояснили в ведомстве.

Информацию о предстоящих платежах по налогам на землю и имущество, а также о наличии или отсутствии налоговой задолженности можно узнать в сервисе «Налоговый кошелек» мобильного приложения «e-Salyk». Здесь же можно произвести оплату начисленных сумм с помощью платежных карт банков второго уровня, АО «Казпочта» по уже заполненным реквизитам.

Кроме того, в КГД напомнили, что в сервисе Налоговый кошелек есть возможность просмотра объектов налогообложения, зарегистрированных на праве собственности. При наличии некорректных сведений по транспортным средствам и объектам недвижимого имущества можно воспользоваться сервисом корректировки, позволяющем в онлайн-режиме подать заявление на корректировку, в том числе на изменение характеристик транспортного средства, права владения и т.д.

«Также напоминаем, что до конца текущего года действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга по налогу на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства, пеня будет списана автоматически. При этом налоговая амнистия не распространяется на обязательства по налогу на имущество и земельному налогу за 2019 год», - добавили в Комитете госдоходов.