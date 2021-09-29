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Информацию о розыске главного акционера «Азия Авто» прокомментировали в Генеральной прокуратуре

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Сентября 2021, 12:59
Информацию о розыске главного акционера «Азия Авто» прокомментировали в Генеральной прокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали информацию о прекращении розыска на территории Российской Федерации главного акционера «Азия Авто» А.М. Балушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«Генеральная прокуратура сведениями о прекращении его розыска на

территории Российской Федерации не располагает», - говорится в сообщении.

Межведомственная следственно-оперативная группа в составе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, Комитета национальной безопасности и МВД РК ведет расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК в отношении руководителей группы компаний АО «Азия-Авто», подозреваемых в хищении денежных средств.

«28 июля деяние Балушкина А.М. (главный акционер и председатель совета директоров группы компаний АО «АЗИЯ АВТО») квалифицировано по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, судом в отношении него заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». 12 августа он объявлен в международный розыск», - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

В настоящее время следственными органами проверяются о бстоятельства, связанные со сменой подозреваемым гражданства .



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