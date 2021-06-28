Информацию о риске развития миокардита у привитых людей назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-чатах рассылается сообщение, в котором говорится, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) якобы пришел к выводу о том, что вакцинация против СOVID-19 повышает риски развития миокардита и перикардита в 200 раз. Это заключение, по словам автора рассылки, опубликовано в отчете на официальном сайте ведомства. На самом деле ни о чем подобном в документе не говорится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

По официальным данным, в США более 177 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. На 21 апреля 2021 года в систему VAERS, позволяющей самостоятельно сообщать о предполагаемых побочных эффектах вакцин, поступило 616 обращений, связанных с миокардитом или перикардитом. 393 из них по итогам проверки оказались подлинными и каким-либо образом связанными с получением вакцины. Эти цифры показывают, что развитие миокардита и перикардита среди привитых людей – явление редкое. Возникает приблизительно у 0,2% вакцинированных.

Тем не менее, специалисты изучают случаи развития миокардита и перикардита. В частности, документ, который обсуждают казахстанцы в Telegram, посвящен этой проблеме и составлен специалистами Консультативного комитета по практике иммунизации США.

В таблицах и статистических данных, приведенных в документе, не сравнивается частота случаев развития миокардита и перикардита среди привитых и непривитых людей. Данных о том, что при вакцинации риски развития миокардита вырастают на 200%, в отчете нет.

В таблицах и графиках использованы данные из системы VAERS, при этом авторы отчета отмечают, что причинно-следственной связи между вакцинацией и болезнью может не быть.

Графики демонстрируют количество обращений после получения первой и второй дозы, частоту развития нежелательных реакций у мужчин и женщин и прочие данные, позволяющие сделать выводы о природе и причинах появления миокардита среди привитых людей.

В заключении сказано, что полученные результаты соответствуют данным клинических испытаний. Миокардит чаще развивается у молодых мужчин и подростков после получения второй дозы. Симптомы, как правило, появляются в течение первых четырех дней после вакцинации.

Также в отчете сказано, что большинство из сообщивших о развитии миокардита людей выздоровели. Некоторые находятся под наблюдением врачей. Летальных исходов не зарегистрировано. CDC по-прежнему рекомендует вакцинацию против COVID-19 всем людям старше 12 лет.

Из этого следует, что распространяемый отчет не доказывает, что риски развития миокардита и перикардита у привитых людей в 200 раз выше, чем у тех, кто не получал вакцину. Подобной статистики в документе нет.