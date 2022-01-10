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    09:47, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Информацию о режиме работы продуктовых рынков опубликовало Минторговли и интеграции Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан опубликовало информацию о работе продуктовых рынков 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Информация на утро 10 января 2022 года по режиму работы продуктовых рынков

    в регионах Казахстана

    № п/п

    Наименование

    региона

    Коли-чество рынков

    Количество функционирующих рынков

    Время работы

    1.

    г. Нур-Султан.

    24

    24

    с 8:00 до 18:00 часов

    2.

    г. Шымкент

    37

    37

    с 9:00 до 17:00 часов

    3.

    Кызылординская область (г.Кызылорда)

    13

    13

    с 9:00 до 17:00 часов

    4.

    Жамбылская область (г.Тараз)

    5

    1

    с 9:00 до 17:00 часов

    5.

    Актюбинская область (г.Актобе)

    6

    6

    с 10:00 до 18:00 часов

    6.

    Западно-Казахстанская область (г.Уральск)

    2

    2

    с 10:00 до 17:00 часов

    7.

    Мангистауская область (г.Актау)

    3

    3

    с 9:00 до 18:00 часов

    8.

    Атырауская область (г.Атырау)

    6

    6

    с 9:00 до 18:00 часов

    9.

    Восточно-Казахстаснкая область (г.Усть-Каменогорск)

    2

    -

    -

    10.

    Акмолинская область (г.Кокшетау)

    4

    4

    Орталык базар, Камкор, Жибек Жолы

    Хасеновский

    с 9:00 до 18:00 ч.

    с 8:00 до 16:00 ч.

    11.

    Костанайская область (г.Костанай)

    3

    3

    Дастархан-Береке, Центральный павильон

    с 10:00 до 18:00 ч

    с 10:00 до 17:00 ч

    12.

    Северо-Казахстанская область (г.Петропавловск)

    4

    4

    с 10:00 до 15:00 ч

    13.

    Карагандинская область

    (г.Караганда)

    3

    3

    с 9:00 до 18:00 ч

    14.

    Алматинская область

    (г. Талдыкорган)

    2

    1

    с 12:00 до 17:00 ч

    15.

    Павлодарская область

    (г.Павлодар)

    7

    7

    с 9:00 до 18:00 ч

    16.

    Туркестанская область

    (г. Туркестан)

    18

    18

    с 9:00 до 18:00 ч

    Всего:

    139

    119



    Теги:
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