Информацию о режиме работы продуктовых рынков опубликовало Минторговли и интеграции Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан опубликовало информацию о работе продуктовых рынков 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Информация на утро 10 января 2022 года по режиму работы продуктовых рынков

в регионах Казахстана

№ п/п Наименование региона Коли-чество рынков Количество функционирующих рынков Время работы 1. г. Нур-Султан. 24 24 с 8:00 до 18:00 часов 2. г. Шымкент 37 37 с 9:00 до 17:00 часов 3. Кызылординская область (г.Кызылорда) 13 13 с 9:00 до 17:00 часов 4. Жамбылская область (г.Тараз) 5 1 с 9:00 до 17:00 часов 5. Актюбинская область (г.Актобе) 6 6 с 10:00 до 18:00 часов 6. Западно-Казахстанская область (г.Уральск) 2 2 с 10:00 до 17:00 часов 7. Мангистауская область (г.Актау) 3 3 с 9:00 до 18:00 часов 8. Атырауская область (г.Атырау) 6 6 с 9:00 до 18:00 часов 9. Восточно-Казахстаснкая область (г.Усть-Каменогорск) 2 - - 10. Акмолинская область (г.Кокшетау) 4 4 Орталык базар, Камкор, Жибек Жолы Хасеновский с 9:00 до 18:00 ч. с 8:00 до 16:00 ч. 11. Костанайская область (г.Костанай) 3 3 Дастархан-Береке, Центральный павильон с 10:00 до 18:00 ч с 10:00 до 17:00 ч 12. Северо-Казахстанская область (г.Петропавловск) 4 4 с 10:00 до 15:00 ч 13. Карагандинская область (г.Караганда) 3 3 с 9:00 до 18:00 ч 14. Алматинская область (г. Талдыкорган) 2 1 с 12:00 до 17:00 ч 15. Павлодарская область (г.Павлодар) 7 7 с 9:00 до 18:00 ч 16. Туркестанская область (г. Туркестан) 18 18 с 9:00 до 18:00 ч Всего: 139 119



