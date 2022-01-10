Информацию о режиме работы продуктовых рынков опубликовало Минторговли и интеграции Казахстана
Информация на утро 10 января 2022 года по режиму работы продуктовых рынков
в регионах Казахстана
|
№ п/п
|
Наименование
региона
|
Коли-чество рынков
|
Количество функционирующих рынков
|
Время работы
|
1.
|
г. Нур-Султан.
|
24
|
24
|
с 8:00 до 18:00 часов
|
2.
|
г. Шымкент
|
37
|
37
|
с 9:00 до 17:00 часов
|
3.
|
Кызылординская область (г.Кызылорда)
|
13
|
13
|
с 9:00 до 17:00 часов
|
4.
|
Жамбылская область (г.Тараз)
|
5
|
1
|
с 9:00 до 17:00 часов
|
5.
|
Актюбинская область (г.Актобе)
|
6
|
6
|
с 10:00 до 18:00 часов
|
6.
|
Западно-Казахстанская область (г.Уральск)
|
2
|
2
|
с 10:00 до 17:00 часов
|
7.
|
Мангистауская область (г.Актау)
|
3
|
3
|
с 9:00 до 18:00 часов
|
8.
|
Атырауская область (г.Атырау)
|
6
|
6
|
с 9:00 до 18:00 часов
|
9.
|
Восточно-Казахстаснкая область (г.Усть-Каменогорск)
|
2
|
-
|
-
|
10.
|
Акмолинская область (г.Кокшетау)
|
4
|
4
Орталык базар, Камкор, Жибек Жолы
Хасеновский
|
с 9:00 до 18:00 ч.
с 8:00 до 16:00 ч.
|
11.
|
Костанайская область (г.Костанай)
|
3
|
3
Дастархан-Береке, Центральный павильон
|
с 10:00 до 18:00 ч
с 10:00 до 17:00 ч
|
12.
|
Северо-Казахстанская область (г.Петропавловск)
|
4
|
4
|
с 10:00 до 15:00 ч
|
13.
|
Карагандинская область
(г.Караганда)
|
3
|
3
|
с 9:00 до 18:00 ч
|
14.
|
Алматинская область
(г. Талдыкорган)
|
2
|
1
|
с 12:00 до 17:00 ч
|
15.
|
Павлодарская область
(г.Павлодар)
|
7
|
7
|
с 9:00 до 18:00 ч
|
16.
|
Туркестанская область
(г. Туркестан)
|
18
|
18
|
с 9:00 до 18:00 ч
|
Всего:
|
139
|
119