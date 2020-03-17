Информацию о рейдах по школам опровергли в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области опровергли информацию о проведении рейдов по школам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В родительских чатах со вчерашнего дня распространяется информация о якобы рейдовых мероприятиях по школам, магазинам, автобусам, и в случае обнаружения там детей будут наказывать школы и родителей.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова заявила, что это фейковая информация, не соответствующая действительности.

​«Руководствоваться следует приказом министра образования и науки РК «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии», который предусматривает меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, педагогов, других работников организаций образования.​ Рекомендуем педагогам и родителям максимально обеспечивать безопасность школьников, сохранять спокойствие и не реагировать на необоснованные факты и фейковые публикации», - подчеркнула Г. Каримова.