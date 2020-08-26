Информацию о «расторжении» с Россией Соглашения по использованию узла Балхаш прокомментировали в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде казахстанских и российских электронных СМИ появилась информация о том, что якобы казахстанская сторона расторгает межправительственное Соглашение об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования узла Балхаш. Уполномоченный по рассмотрению практических вопросов реализации Соглашения Минобороны Казахстана полковник Руслан Амиргереев разъяснил ситуацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«В 2019 году Министерство иностранных дел Казахстана было официально проинформировано о планах российской стороны по денонсации Соглашения по использованию узла Балхаш. В июле текущего года командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко выступил с предложением в Совете Федерации РФ, где обосновал нецелесообразность содержания устаревшей радиолокационной станции «Днепр» на территории Казахстана», - отметил спикер.

В настоящее время на вооружение российской армии поступают новейшие радиолокационные станции «Воронеж». Эти станции уже размещены в районах Барнаула и Орска. По своим тактико-техническим характеристикам они значительно превосходят «Днепр», установленную на узле Балхаш, разъяснил Руслан Амиргереев.

«Таким образом, закон о денонсации Соглашения был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации Федерального собрания РФ, а 31 июля текущего года подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Действие соглашения будет прекращено в декабре 2020 года, при этом прием-передача земельных участков и имущества узла Балхаш будет осуществляться совместной комиссией», - обозначил он.

Узел Балхаш построен в 1964 году, с 1973 года принят в эксплуатацию. Он предназначен для ведения непрерывной разведки воздушного и космического пространства в зоне своего действия. Это один из объектов бывшего Советского Союза, оставшийся после распада на территории Казахстана. Узел использовался Россией на безвозмездной основе.

«В связи с тем, что станция уже не соответствует современным требованиям, Министерство обороны Казахстана приняло решение об утилизации станции «Днепр» после вывода российской воинской части с территории узла Балхаш.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 соглашения, Правительство РФ приняло на себя обязательства по установке на пунктах государственного и военного управления Республики Казахстан аппаратуры «Крокус», которая является устройством отображения информации от российской системы предупреждения о ракетном нападении», - сообщил представитель Минобороны РК.