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Информацию о проведении концертов «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл» опровергли в Алматы

22 Декабря 2022, 22:04
Информацию о проведении концертов «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл» опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На интернет-ресурсах распространяется недостоверная информация о проведении концертов «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл», которое якобы состоится 24-25 декабря в здании Дворца Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГКП «Алматы әуендері».

Договор с организатором на проведение этого мероприятия не заключался. В указанные даты во Дворце Республики запланировано проведение детского мероприятия «Новогоднее шоу». С организатором мероприятия договора был подписан заблаговременно – 24 июня 2022 года.

Несмотря на отсутствие законодательных оснований для проведения мероприятия, представители ОФ «Благотворительный фонд «Харекет» и театра «Өнер Қырандары» продолжают распространять недостоверную информацию о проведении мероприятий, а также реализуют билеты через «Kassir.kz».

Это свидетельствует о наличии в действиях представителей ОФ «Благотворительный фонд «Харекет» признаков мошенничества. В целях недопущения мошеннических действий в отношении жителей и гостей Алматы КГКП «Алматы әуендері» обратилось с соответствующим заявлением в прокуратуру Медеуского района города Алматы для проверки законности действий представителей ОФ «Благотворительный фонд «Харекет» и театра «Өнер Қырандары».

На официальных интернет-ресурсах КГКП «Алматы әуендері» также опубликовано опровержение информации о проведении мероприятия «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл».

По информации kassir.kz, все билеты на концерты «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл» 24 и 25 декабря аннулированы. Возврат денег за приобретенные билеты на указанные концерты будет произведен в порядке, установленном офертой сайта kassir.kz.


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