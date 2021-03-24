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    14:21, 24 Март 2021 | GMT +6

    Информацию о присвоении средств для закупа школьных компьютеров  опровергли в управлении образования Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В популярных карагандинских пабликах появилось сообщение о присвоении ввереного имущества руководителем управления образования и местной фирмы, занимающейся поставкой компьютерной техники. В ведомстве опровергли данную информацию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация в социальных сетях о том, что в Карагандинской области зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 часть 4 УК РК в отношении руководителя управления образования Гульсум Кожахметовой и директора ТОО «Логиком» взбудоражило карагандиинцев. Согласно сообщению, ведомство потратило на приобретение школьных компьютеров и ноутбуков 3,8 миллиарда тенге. Однако, техника, приобретённая для дистанционной формы обучения, якобы не соответствует техспецификации.

    «В ноябре-декабре 2020 года управление образования и ТОО «Логиком» приобрели 2500 единиц компьютерной техники и 19 000 ноутбуков для образовательных учреждений, несоответствующих технической спецификации по заключенным договорам, принеся ущерб государству в размере 3,8 миллиарда тенге», - отмечается в сообщении.

    В управлении образования сообщают, что техника техспецификации соответствует, и тому есть подтверждающие документы. В ведомстве данное сообщение о досудебном расследовании прокомментировали следующим образом: «В 2020 году для обеспечения компьютерной техникой организаций образования Карагандинской области управлением образования закуплено 28 058 единиц компьютерной техники (из них компьютеров – 2 920, ноутбуков – 21 355, планшетов – 3 783). Вся компьютерная техника соответствует технической спецификации по заключенным договорам.

    Для обеспечения прозрачности закупа и приемки компьютерной техники приказом управления образования (№245 от 06.08.2020 года) была создана рабочая группа (13 человек), в которую вошли представители разных структур, в том числе и специалисты по компьютерной технике».

    Контрольными органами проведена независимая экспертиза, в результате которой определено соответствие компьютерной техники всем требования технической спецификации. Вопрос возник только по наличию программы «Управление устройством и управление приложениями». Данный пакет программ устанавливается и удаляется с компьютера через панель управления, в пункте «установка и удаление программ». Эта процедура может производиться любым пользователем. В технической спецификации не предусмотрены блокировка удаления программ. Данный пакет программ направлен всем школам для осуществления переустановки при необходимости.

    Управлением образования подготовлено возражение на аудиторское заключение, а также на экспертное заключение соответствия закупленной компьютерной техники технической спецификации», - говорится в комментарии управления образования Карагандинской области.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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