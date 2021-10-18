Информацию о «принудительном» субботнике для учителей прокомментировали в акимате Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные на улицах Семея был проведен общегородской субботник. На субботник вышли свыше тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Всего было убрано 15 улиц. По словам заместителя акима Семея Димитрия Гарикова, указания вывести учителей на субботник никто не давал. Это добровольная, коллективная работа и внутренний выбор каждого человека.

«Письмо о субботнике было направлено всем организациям, независимо от формы собственности, как это делается всегда и везде при проведении таких мероприятий. Там не было слов «явка обязательна», тем более указания не проводить в этот день уроки», - подчеркнул Димитрий Гариков.

По словам руководителя отдела образования Семея Наталий Фесенко, в субботу во всех 17 школах города, в которых по расписанию, были занятия, уроки проводились. В том числе, и в 43 школе, где занятия провели в онлайн-режиме. Такое решение приняла завуч данного учебного заведения, так как директор находится в отпуске.

«Отдельные СМИ не совсем корректно выдали информацию о субботнике. Это ввело в заблуждение многих людей. Еще раз отмечу: для участия в субботнике ни одно занятие не было отменено. Учебный процесс прошел в плановом режиме», - сказала Наталия Фесенко в интервью представителям СМИ.

«В эти дни в Семее ожидается неустойчивая погода. Коммунальные службы задействуют в уборке улиц и территории почти 200 человек и 27 единиц техники. Но ветер и сильные листопады дополнительно осложняют работу. При таких погодных условиях полезна любая помощь со стороны жителей. Особого ухода требуют внутридворовые территории. В этом вопросе достаточно пассивно ведут себя кооперативы собственников квартир, которые могли бы организовать уборку прилегающей территории силами проживающих там жильцов», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Семея.