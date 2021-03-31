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    20:36, 30 Март 2021 | GMT +6

    Информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса прокомментировали в Минздраве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас говорить о каком-то новом штамме, который выделен в Казахстане, преждевременно. Действительно, учеными, которые проводили короткое секвенирование штаммов, выделенных в городе Алматы, установлено, что есть замена в определенной мутации, то есть замена определенной аминокислоты в участке гена. Это еще ни о чем не говорит. Необходимо провести полное геномное секвенирование и сравнить его с международной базой данных исследований штаммов по всему миру», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК.

    Напомним, руководитель международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов опроверг информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса.

    Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также высказался по поводу распространяемой информации о возможном появлении «алматинского» штамма.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы Минздрав РК
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