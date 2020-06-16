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Информацию о повышении налоговых ставок прокомментировал Алихан Смаилов

16 Июня 2020 17:51
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Информацию о повышении налоговых ставок прокомментировал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию в сети о том, что Правительство обсуждает увеличение налоговых ставок - НДС до 16% и КПН до 24%, которую активно обсуждает казахстанское бизнес-сообщество, прокомментировал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алихан Смаилов отметил, что при Министерстве национальной экономики РК создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета. В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций, депутаты Парламента, НПП «Атамекен», экономисты.

Проведено уже несколько заседаний. Члены рабочей группы вносят свои предложения. На сегодняшний день представлено 77 предложений. Предложения обсуждаются, проводятся необходимые расчеты.

«Задача рабочей группы внимательно изучить и проанализировать все предложения на предмет целесообразности, оказываемого эффекта на налогоплательщиков и экономику. По итогам обсуждений в рабочей группе будет сформирован конкретный пакет предложений, которые будут вынесены на обсуждение общественности и рассмотрение Правительства. Предварительные результаты будут озвучены в августе текущего года», - заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов.


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#Правительство РК   #Экономика   #Налоги  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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