Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров опроверг информацию о сносе и переносе могилы в Берлине государственного и общественного деятеля, участника движения «Алаш», журналиста, представителя казахской интеллигенции начала XX века Мустафы Шокая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Айбека Смадиярова, распространившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудники посольства Казахстана лично побывали на кладбище, поговорили с работниками, засняли все на фото и видео.

«Могила Мустафы Шокая на месте. Никуда не переносится, поэтому нужно прекратить распространение ложной информации», - сообщил Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

Напомним, Мустафа Шокай погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманском кладбище Берлина.