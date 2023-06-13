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    17:35, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД

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    Фото: wikimedia.org
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров опроверг информацию о сносе и переносе могилы в Берлине государственного и общественного деятеля, участника движения «Алаш», журналиста, представителя казахской интеллигенции начала XX века Мустафы Шокая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Айбека Смадиярова, распространившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудники посольства Казахстана лично побывали на кладбище, поговорили с работниками, засняли все на фото и видео.

    «Могила Мустафы Шокая на месте. Никуда не переносится, поэтому нужно прекратить распространение ложной информации», - сообщил Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

    Напомним, Мустафа Шокай погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманском кладбище Берлина.


    Теги:
    История Казахстана МИД РК
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