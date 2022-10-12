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Информацию о передаче земель Медеуского парка под застройку поручил проверить генпрокурор
12 Октября 2022, 19:41

Информацию о передаче земель Медеуского парка под застройку поручил проверить генпрокурор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК поручил проверить информацию по обращению депутата Мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата Мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка. В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению (нарушений - прим.ред.) и привлечению к ответственности виновных лиц», - написал Берик Асылов на своей странице в Twitter .

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Азат Перуашев обратился к генеральному прокурору РК Берику Асылову.

«Вчера вечером известный юрист Бахытжан Базарбек на своей странице в соцсетях сообщил, что прежнее руководство акимата г.Алматы своим постановлением от 25 июня 2021 г., без привлечения внимания общественности, вывело из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка (в районе Бутаковского ущелья) около 22,5 га территории (4,8 га; 4,3 га; 5 га; 4 га; 3,5 га; 0,8 га), на которой расположен густой природный лес с уникальным животным и растительным миром», - заявил сегодня Азат Перуашев.

Мажилисмен отметил, что под жилищную застройку передали 20% всей территории Медеуского природного парка, причем без ведома руководства самого парка.

В этой связи, фракция Демократической партии «Ак жол» попросила проверить данную информацию, и в случае подтверждения – принять меры прокурорского реагирования.


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