Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Информация о похищенных 677 миллионах тенге, якобы предназначенных для ремонтной кампании Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), не соответствует действительности.​ Об этом заявили в пресс-службе ТОО «Kazakhmys Holding», передает МИА «Казинформ».

«Взаимоотношения между ТОО «Балхашжылу» и Балхашской ТЭЦ строятся на договорных отношениях в части покупки тепловой энергии. Вместе с тем, ТОО «Балхашжылу» имеет задолженность перед Балхашской ТЭЦ - более 1,8 млрд тенге. Вся ремонтная кампания Балхашской ТЭЦ финансируется на средства, заложенные в тарифных сметах, а также на средства акционера - ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг). Таким образом, похищенные 677 миллионов тенге не имеют отношения к ремонтной программе БТЭЦ, а опубликованные факты не находят своего подтверждения в действительности», - заявили в компании.