РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:28, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ

    None
    Фото: gov.kz
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Информация о похищенных 677 миллионах тенге, якобы предназначенных для ремонтной кампании Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), не соответствует действительности.​ Об этом заявили в пресс-службе ТОО «Kazakhmys Holding», передает МИА «Казинформ».

    «Взаимоотношения между ТОО «Балхашжылу» и Балхашской ТЭЦ строятся на договорных отношениях в части покупки тепловой энергии. Вместе с тем, ТОО «Балхашжылу» имеет задолженность перед Балхашской ТЭЦ - более 1,8 млрд тенге. Вся ремонтная кампания Балхашской ТЭЦ финансируется на средства, заложенные в тарифных сметах, а также на средства акционера - ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг). Таким образом, похищенные 677 миллионов тенге не имеют отношения к ремонтной программе БТЭЦ, а опубликованные факты не находят своего подтверждения в действительности», - заявили в компании.


    Теги:
    Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!