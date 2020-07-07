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Информацию о гибели пациента из-за отключения света в больнице  Балхаша опровергли в Минздраве

Автор:  
Серик Сабеков
7 Июля 2020, 14:08
Информацию о гибели пациента из-за отключения света в больнице  Балхаша опровергли в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о смерти пациента в больнице из-за отключения света в городе Балхаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра здравоохранения РК Ажар Гиният, в областном управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что эта информация не совсем достоверная.

«В городе Балхаше отключали электроэнергию две недели назад на час, в связи с проведением ремонтных работ возле центральной больницы. В это время автоматически подключился генератор бесперебойного питания, и все пациенты на должном уровне получали лечение и в этот день никто не скончался», - заявила она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что причастность еще 110 летальных случаев пациентов к коронавирусу выясняет комиссия.

По официальным данным, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 649 без клинических проявлений.


Минздрав РК   Коронавирус в РК   Отключения света  
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