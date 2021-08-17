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Информацию о фейковых мониторинговых группах прокомментировали в костанайской полиции

17 Августа 2021 16:21
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Информацию о фейковых мониторинговых группах прокомментировали в костанайской полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали информацию о том, что в Костанайской области активизировались фейковые мониторинговые группы, которые вымогали у предпринимателей деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В местной полицейской службе департамента полиции Костанайской области пояснили, что по фактам появления в области фейковых мониторинговых групп обращений в полицию не поступало.

«Мониторинговые группы работают согласно утвержденного алгоритма. Деятельность каждой группы можно отследить через платформу I nfoKazakhstan.kz. При возникновении таких ситуаций необходимо обращаться на 102 и Палату Предпринимателей «Атамекен»,- отметили в полиции.

Как сообщалось накануне, в Костанайской области лжепроверяющие ходят по объектам, запугивают предпринимателей и требуют вознаграждение в обмен на то, что они «закроют глаза» на нарушения, которые якобы нашли. О подозрительных визитерах бизнесмены пишут в соцсетях, а также сообщают в Палату предпринимателей Костанайской области.

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#Костанайская область   #Коронавирус в РК   #Криминал  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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