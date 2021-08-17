Информацию о фейковых мониторинговых группах прокомментировали в костанайской полиции
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали информацию о том, что в Костанайской области активизировались фейковые мониторинговые группы, которые вымогали у предпринимателей деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В местной полицейской службе департамента полиции Костанайской области пояснили, что по фактам появления в области фейковых мониторинговых групп обращений в полицию не поступало.
«Мониторинговые группы работают согласно утвержденного алгоритма. Деятельность каждой группы можно отследить через платформу I nfoKazakhstan.kz. При возникновении таких ситуаций необходимо обращаться на 102 и Палату Предпринимателей «Атамекен»,- отметили в полиции.
Как сообщалось накануне, в Костанайской области лжепроверяющие ходят по объектам, запугивают предпринимателей и требуют вознаграждение в обмен на то, что они «закроют глаза» на нарушения, которые якобы нашли. О подозрительных визитерах бизнесмены пишут в соцсетях, а также сообщают в Палату предпринимателей Костанайской области.
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