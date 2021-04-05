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    17:29, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Информацию о чипизации через введение вакцины прокомментировал Багдат Мусин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мои познания в цифре, по крайней мере, не дают оснований полагать, что вакцина будет основой для чипизации. Такое мнение выразил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы недавно привились от коронавируса. Вы же знаете, что вакцинация и чипизация – это две параллельные темы, которые ходят друг с другом. Как человек, который недавно получил вакцину, во-вторых непосредственно связанный с технологиями, скажите, в чем обусловлены мифы по чипизации. Перед тем, как сделать прививку, изучали ее состав?» - прозвучал вопрос от журналиста.

    Министр ответил, что доверяет Министерству здравоохранения. Если ведомство запустило вакцину на территорию РК и вакцина изучалась, в принципе, никаких сомнений нет, отметил он.

    «Доверяю профессионалам. Если эксперты в этой отрасли провели соответствующую работу, изучением состава не занимался. Я только обратил внимание на то, каких рекомендаций врача нужно придерживаться, чтобы минимизировать возможные негативные последствия Весь мир сейчас в цифрах. Когда только становилась атомная энергетика, вокруг нее был хайп: что это вредно. Да, оно вредно, но человечество продолжает бороться. Тоже самое с вопросом чипизации. Цифровизация развивается, поэтому люди начинают переживать: как идут вакцины, так и с чипами. Я скажу так. У нас есть Конституция и законы. Они этого не позволяют. Ни в одной стране мира это не позволено. Думаю, переживать на этот счет нет необходимости. Вакцина - жидкость, которая вводится в организм, и чтобы она превращалась в цифровой инструмент, ну, это на грани фантастики. Мои познания в цифре, по крайней мере, не дают оснований полагать, что вакцина будет основой для чипизации», - добавил Багдат Мусин.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Цифровой Казахстан Другие государственные органы Общество
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