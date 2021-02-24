Информацию о ценах на продовольствие предлагают сделать общедоступной мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сделать общедоступной информацию о ценах производителя и закупочных ценах, утвержденных акиматами на социально значимые продовольственные товары, и вывешивать такую информацию во всех торговых точках и рынках. С соответствующим запросом на имя Премьер-министра страны Аскара Мамина обратился на пленарном заседании Мажилиса член фракции «Народной партии Казахстана» Александр Милютин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Мажилисмен напомнил о том, что несмотря на то, что 5 июля 2020 года вступили в силу поправки по вопросам защиты прав потребителей, которые ограничивают торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, тем не менее цены на них неуклонно растут. Однако государственные органы не обеспечивают исполнение этой нормы закона, подчеркнул он.

При этом Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы за «превышение субъектами внутренней торговли размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары».

В связи с чем, депутаты интересуются, почему не исполняются нормы Закона «О регулировании торговой деятельности» по утверждению пороговых значений и размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары? А также по каким причинам местные исполнительные органы не осуществляют государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на продовольственные товары?

«В условиях моратория на проведение проверок считаем необходимым предоставить общественности возможность самим контролировать исполнение вышеуказанной нормы о 15-ти процентной предельной надбавке. Для этого предлагаем сделать общедоступной информацию о ценах производителя и закупочных ценах, утвержденных акиматами предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары, и вывешивать такую информацию во всех торговых точках и рынках», – сказал Милютин.

Также он предложил в рамках развития «Цифрового Казахстана» маркировать товар с указанием даты и места его происхождения, производителя, оптовой цены, что позволит потребителю и государству контролировать цепочку поставщиков с целью недопущения завышения цен. В результате покупатель будет получать всю информацию с помощью своего смартфона. При этом, по словам депутата, внедрение такой маркировки на первом этапе должно быть за счет государства во избежание увеличения затрат предпринимателей.