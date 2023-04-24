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Информацию о бомбе в колледже проверяют в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2023, 16:36
Информацию о бомбе в колледже проверяют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спецслужбы проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Высшего колледжа APEC PetroТechnic, где идет обучение по нефтяным специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции региона, такое сообщение поступило в экстренные службы. Студенты и преподаватели колледжа APEC PetroТechnic оперативно были эвакуированы из всех корпусов учебного заведения.

Более точная информация будет предоставлена после завершения проверки помещений колледжа.

В департаменте по ЧС области сообщили, что поиски взрывного устройства ведутся совместно с ДКНБ.

Ранее сообщалось о том, что в Кызылорде «заминировали» школу.


Атырауская область   Происшествия  
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