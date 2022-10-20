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    13:35, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Информацию из соцсетей об отключении тепла прокомментировали в акимате Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска отреагировали на информацию местных пабликов под заголовком «В Петропавловске отключат тепло», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение заставило изрядно понервничать горожан, которые решили, что местная теплоцентраль не выдержала нагрузки и встала. На самом деле отключение от теплоснабжения коснется всего шести многоэтажек. Их подключат к новой теплотрассе.

    «Приостановление подачи тепловой энергии будет осуществляться только на шести адресах. Работы проводятся в связи с подключением домов к новой теплотрассе для бесперебойного теплоснабжения. С 20-го по 22-е октября включительно будет приостановлена подача тепловой энергии по улице Жамбыла, 36, 38 и 40. С 20-го по 21-е октября – по улице Жамбыла, 11, 49А и 49Б», - прокомментировали в пресс-службе акима города.

    Повышенная тревожность петропавловцев вполне объяснима. Горожане до сих пор с опаской ожидают наступления морозов, полагая, что мощности имеющихся котлов ТЭЦ-2 не хватит, а остальные не успеют отремонтировать. Пресс-служба АО «Севказэнерго» регулярно распространяет информацию о состоянии дел на теплоцентрали. Однако спокойны горожане будут, видимо, только после завершения отопительного сезона.


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область ЖКХ Энергетика
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