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Информация об уровне образования священнослужителей РК будет в открытом доступе

26 Февраля 2020 14:12
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Информация об уровне образования священнослужителей РК будет в открытом доступе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы будет создана информационная система «E-МУФТИЯТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечает пресс-служба ДУМК, план данного проекта был представлен Верховному муфтию на собрании в столице. В информационной системе «E-МУФТИЯТ» будут введены данные об уровне образования, научной степени, национальности, семейном положении священнослужителей, количестве мечетей в регионе и т.д.

«Сейчас время развития электронных технологий. Мир находится в процессе перехода к электронной системе. Мы, священнослужители, не должны отставать от этой тенденции. Помимо повышения эффективности работы, информационная система «E-МУФТИЯТ» оказывает положительное влияние на оптимизацию работы отдела кадров Центрального Аппарата. Поэтому я поручаю разработать и запустить этот проект», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Религия,
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Серик Сабеков

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