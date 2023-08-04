Информация об избиении заключенных в колонии Уральска - ложная

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В учреждении №28 (максимальной безопасности) ДУИС по ЗКО 3 августа проводились обысковые мероприятия, в целях изъятия запрещенных к использованию предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



По окончанию обысков осужденные начали требовать возврат изъятого.

Так, заключенные одной из камер напали на сотрудников учреждения и военнослужащего НГ. На место происшествия направлены дополнительные силы. К осужденным, оказавшим неповиновение, была применена физическая сила и спецсредства.

Для предотвращения дальнейших противоправных действий, часть из них была помещена в дисциплинарный изолятор.

Начато досудебное расследование по статье 428 УК РК «Неповиновение законным требованием администрации уголовно-исполнительного учреждения», областным департаментом назначено служебное расследование.

Вместе с тем, родственники осужденных заявили, что двое заключенных рассказали, как 3 августа их отвели за комнату контролеров и избили.

Данная информация не соответствует действительности, сообщили в областном департаменте.

Ранее сообщалось, что 11 заключенных доставлены в больницу. После осмотра и консультации травматолога и нейрохирурга и в связи с удовлетворительным состоянием поступивших, заключенные переданы конвою.