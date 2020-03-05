Информация о зараженных коронавирусом акмолинцах оказалась фейком

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области опровергли сообщение о 14 заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальная информация, опровергающая распространяющееся WhatsApp-сообщение о наличии в Акмолинской области заболевших коронавирусом, размещена на странице департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области в Facebook.

«В WhatsApp появилось фейковое сообщение о том, что в акмолинском областном противотуберкулезном диспансере закрыты на карантин 14 человек с подозрением на коронавирус. Информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства призвали граждан не заниматься рассылкой неподтвержденной информации, так как за это предусмотрены уголовная и административная ответственности.

«Авторы фейковой информации будут определены и наказаны. Для получения ответов на возникающие у вас вопросы по коронавирусной инфекции используйте официальные источники – сайт Министерства здравоохранения РК или позвоните на телефон республиканского call-центра1406», - добавили в департаменте.



