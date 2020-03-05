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вчера 20:33
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Информация о зараженных коронавирусом акмолинцах оказалась фейком
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области опровергли сообщение о 14 заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Официальная информация, опровергающая распространяющееся WhatsApp-сообщение о наличии в Акмолинской области заболевших коронавирусом, размещена на странице департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области в Facebook.
«В WhatsApp появилось фейковое сообщение о том, что в акмолинском областном противотуберкулезном диспансере закрыты на карантин 14 человек с подозрением на коронавирус. Информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства призвали граждан не заниматься рассылкой неподтвержденной информации, так как за это предусмотрены уголовная и административная ответственности.
«Авторы фейковой информации будут определены и наказаны. Для получения ответов на возникающие у вас вопросы по коронавирусной инфекции используйте официальные источники – сайт Министерства здравоохранения РК или позвоните на телефон республиканского call-центра1406», - добавили в департаменте.
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