Информация о заражении казахстанца коронавирусом в Южной Корее не подтверждена - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК сделало заявление в связи с появившейся информацией о казахстанце, якобы инфицированном коронавирусом в Южной Корее, передает МИА «Казинформ».

«В связи с сообщением о том, что якобы казахстанец заразился коронавирусом в Южной Корее, сообщаем следующее. Данная информация не подтверждена, так как никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес Посольства Казахстана в Сеуле не поступало», - сообщает официальный Telegram-канал МИД РК.

Казахстанские дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях, добавили в ведомстве.



