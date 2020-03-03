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Информация о заражении казахстанца коронавирусом в Южной Корее не подтверждена - МИД РК

3 Марта 2020 21:18
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Информация о заражении казахстанца коронавирусом в Южной Корее не подтверждена - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК сделало заявление в связи с появившейся информацией о казахстанце, якобы инфицированном коронавирусом в Южной Корее, передает МИА «Казинформ».

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«В связи с сообщением о том, что якобы казахстанец заразился коронавирусом в Южной Корее, сообщаем следующее. Данная информация не подтверждена, так как никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес Посольства Казахстана в Сеуле не поступало», - сообщает официальный Telegram-канал МИД РК.
Казахстанские дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях, добавили в ведомстве.



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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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