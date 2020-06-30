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Информация о закрытии города Алматы является фэйком

Автор:  
Данияр Дауталиев
30 Июня 2020, 12:29
Информация о закрытии города Алматы является фэйком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы опровергли информацию о закрытии города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информацией о якобы планах по введению с 00:01 часов 30 июня на неопределенный период дополнительных ограничительных мер, среди которых приостановка деятельности крупных торговых объектов и пешеходных зон, парков, скверов, закрытие въезда и выезда в город, Комиссия по недопущению распространения коронавируса при акимате города Алматы официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», - сообщили в акимате.

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы призывает использовать только информацию, размещаемую на официальных источниках города. Также напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

В свою очередь, жителей города просим соблюдать эпидемиологический режим, действующий на территории мегаполиса: соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и избегать места массового скопления людей. По возможности не покидать дома, особенно - лицам старше 65 лет, подчеркнули в акимате.


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