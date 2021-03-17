Информация о введении локдауна с 21 марта в Атырау - фейк
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фейк о введении в области с 21 марта локдауна опровергли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что на праздник Наурыз, с 21 марта, в городе вводится локдаун.
В рассылаемом в социальных сетях сообщении говорится следующее, «21 марта в Атырау запрещается работа ТРЦ, ТД, ТЦ; приостанавливается работа общественного транспорта, крытых непродовольственных рынков, объектов по реализации непродовольственных товаров, крытых спортивных объектов, ЦОНов, АО «Казпочта». Сокращается время работы объектов общественного питания, запрещается работа кинотеатров, проведение культурно-массовых мероприятий в честь праздника Наурыз».
Как сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, распространяемая информация ложная и сейчас в Атырау действует постановление об ограничительных мерах главного санитарного врача Атырауской области от 07.03.2021 г. Поэтому в праздничные и выходные дни в преддверии праздника Наурыз в области действуют все ограничительные меры от 7 марта.
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