Информация о том, что родителей штрафуют за детей на улице, не соответствует действительности

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане информация о штрафовании родителей играющих во дворе детей в одном из микрорайонов города в миг распространилась по различным мессенждерам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Однако, как пояснили в пресс-службе департамента полиции региона, данная информация не соответствует действительности.

«На самом же деле, действия происходили 17 марта в микрорайоне Жана гарышкер города Талдыкорган. Около 17.00 часов в полицию поступил сигнал от родителей гр. Е., 2009 года рождения, который, как выяснилось позже, на полчаса выбежал во двор поиграть, и в обещанное время не вернулся домой. В это время родители мальчика забили тревогу. На место прибыл экипаж патрульной полиции, к поиску ребенка подключился пеший патруль, обслуживающий данный район. Полицейские прочесывали, в первую очередь, округу и прилегающую местность. Благо, вскоре мальчик нашелся целым и невредимым неподалеку от своего дома, в 7 микрорайоне. Оказалось, что подросток, катаясь на своем самокате, не заметил вовсе как отдалился от дома», - сообщила официальный представитель департамента полиции области Акбота Куанышбеккызы.

В настоящее время соответствующими службами устанавливаются распространители ложной информации, в ближайшее время, данные лица будут привлечены к строгой уголовной ответственности.

Между тем, в полиции еще раз напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность согласно статьи 274 УК РК, которая предусматривает уголовное наказание вплоть до ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет.

«К сожалению, на нынешний день граждане еще больше усугубляют и без того непростую ситуацию, сложившуюся во всем мире и в нашей стране, связанную с пандемией короновируса. Тому пример, непрерывные выкладывание и распространение подобных ложных сообщений и информации. В связи с этим, просим всех граждан не следовать фэйковым сообщениям, а руководствоваться лишь информацией официальных источников», - добавила Акбота Куанышбеккызы.