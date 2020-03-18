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Информация о семье с шестью детьми на карантине не подтвердилась - полиция

18 Марта 2020 01:45
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Информация о семье с шестью детьми на карантине не подтвердилась - полиция

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp была распространена информация об обнаружении коронавируса у женщины, прибывшей на самолете из Москвы в Тараз, а также о семье с шестью детьми, которую закрыли на карантин. В ДП Жамбылской области заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Полицейские рекомендуют гражданам не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации.

Напоминаем, что законом установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры. Статьей 274 ч. 2 УК РК предусмотрено наказание штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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