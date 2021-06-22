Информация о разработке новых поправок в пенсионное законодательство не соответствует действительности – Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация, распространяемая в СМИ, о разработке новых поправок в пенсионное законодательство, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

«Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало новые поправки в законодательство касательно введения обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5% (далее – ОПВР), распространяемая рядом СМИ со ссылкой на экспертное мнение, не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что нормы о введении ОПВР были приняты законом от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения». Введение обязательных пенсионных взносов работодателей планировалось осуществить с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год (закон от 20 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения»). По поручению Главы государства в 2019 году были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год (закон от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения»)», - сообщили в пресс-службе Минтруда.

По информации ведомства, также в 2019 году по поручению Главы государства при Правительстве РК была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов дальнейшего развития пенсионной системы в целом, в том числе и введения ОПВР. В рабочую группу вошли представители государственных органов, депутаты Парламента РК и эксперты.

«Выработанные в рамках рабочей группы предложения были поддержаны Главой государства, а часть из предложенных мер уже реализована как на законодательном уровне, так и в практическом применении. Например, с 2021 года гражданам предоставлена возможность целевого использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения, передачу в управление финансовым организациям. В соответствии с действующим законодательством работодатели будут перечислять ОПВР в пользу своих работников за счет собственных средств, начиная с 2023 года. Это позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам, а также реализовать право целевого использования части пенсионных накоплений всеми вкладчиками ЕНПФ. При этом нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового кодекса послаблений в части отнесения суммы, уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения», - говорится в распространённом сообщении Минтруда.