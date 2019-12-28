Информация о повышении тарифов в связи с авиакатастрофой в Алматы не соответствует действительности – вице-министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей авиакатастрофой в Алматы не соответствует действительности. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что в связи с приостановлением полетов Bek Air с 27 по 31 декабря отменены порядка 100 рейсов. На данные рейсы были проданы 9157 билетов, из них 8187 взрослых, 765 - детских.

«В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы, которые были запланированы до 31 декабря 2019 года. Количество пассажиров на рейсы авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года составило 9785; 1 и 2 января авиакомпания не планировала полеты. Пассажирам отмененных рейсов мы предлагаем решение: рассматривать варианты перелета рейсами других авиакомпаний, при этом цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов Bek Air не поднимались и не будут подниматься. Информация о повышении тарифов не соответствует действительности», - сказал Берик Камалиев в ходе пресс-конференции в СЦК.

При этом вице-министр пояснил, что в преддверии Нового года и выходных обычно цены на авиабилеты бывают выше, чем в обычные дни.

Напомним, ранее Берик Камалиев сообщил, что черный ящик самолета Bek Air передадут в Межгосударственный авиационный комитет.