Информация о падении самолета в Акмолинской области оказалась фейком

ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Информация о падении самолета в Акмолинской области оказалась ложной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 30 марта в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение о том, что на 96-м разъезде за селом Фарфоровое Целиноградского района упал самолёт.

«Для проверки поступившей информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных мероприятий установлено, что на телефон 109 ОЧС Целиноградского района обратилась 34-летняя жительница села Ынтымак, которая сообщила, что около станции 96 упал самолёт и она видит дым», - рассказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции было установлено, что на самом деле о случившемся женщине рассказал супруг, которому, в свою очередь, информацию о падении самолета сообщил коллега, работающий кочегаром в одной из средних школ района. Однако проверка не подтвердила указанную в телефонном сообщении информацию.