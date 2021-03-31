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    12:54, 31 Март 2021 | GMT +6

    Информация о падении самолета в Акмолинской области оказалась фейком

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    ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Информация о падении самолета в Акмолинской области оказалась ложной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как объяснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 30 марта в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение о том, что на 96-м разъезде за селом Фарфоровое Целиноградского района упал самолёт.

    «Для проверки поступившей информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных мероприятий установлено, что на телефон 109 ОЧС Целиноградского района обратилась 34-летняя жительница села Ынтымак, которая сообщила, что около станции 96 упал самолёт и она видит дым», - рассказали в ведомстве.

    Сотрудниками полиции было установлено, что на самом деле о случившемся женщине рассказал супруг, которому, в свою очередь, информацию о падении самолета сообщил коллега, работающий кочегаром в одной из средних школ района. Однако проверка не подтвердила указанную в телефонном сообщении информацию.


    Теги:
    МВД РК Главная Правоохранительные органы Акмолинская область
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