Информация о горении камыша в Атырауской области на границе с Россией не подтвердилась

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информация о горении камыша на границе Атырауской и Астраханской областей не подтвердилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В средствах массовой информации Астраханской области России появилась информация, что жители трех районов из-за горения камыша на территории Атырауской области ощущают запаха гари. Сегодня для подтверждения фактов горения камыша был осуществлен комиссионный выезд в приграничную зону Курмангазинского района Атырауской области. В состав комиссии вошли представители органов гражданской защиты, КНБ и местных исполнительных органов. По итогам комиссионного выезда фактов горения камыша на территории Республики Казахстан не обнаружено.

Данная информация была доведена до сведения МЧС Российской Федерации по Астраханской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Фото: fonstola.ru