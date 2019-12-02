-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:17
-
вчера 23:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:24
-
-
Информация о горении камыша в Атырауской области на границе с Россией не подтвердилась
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информация о горении камыша на границе Атырауской и Астраханской областей не подтвердилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В средствах массовой информации Астраханской области России появилась информация, что жители трех районов из-за горения камыша на территории Атырауской области ощущают запаха гари. Сегодня для подтверждения фактов горения камыша был осуществлен комиссионный выезд в приграничную зону Курмангазинского района Атырауской области. В состав комиссии вошли представители органов гражданской защиты, КНБ и местных исполнительных органов. По итогам комиссионного выезда фактов горения камыша на территории Республики Казахстан не обнаружено.
Данная информация была доведена до сведения МЧС Российской Федерации по Астраханской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
- Закрыт участок автодороги в Актюбинской области
- О новых артефактах древнего городища Сарайшык рассказали в Атырау
- Атырауский каратист стал лучшим молодым спортсменом Казахстана
- В Туркестанской области открылся единственный в стране Туристический центр
- Подачу света восстановили на Атырауской ТЭЦ
- Ко Дню Первого Президента в Атырау прошло торжественное мероприятие
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана