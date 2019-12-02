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Информация о горении камыша в Атырауской области на границе с Россией не подтвердилась

2 Декабря 2019 21:31
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Информация о горении камыша в Атырауской области на границе с Россией не подтвердилась

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информация о горении камыша на границе Атырауской и Астраханской областей не подтвердилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В средствах массовой информации Астраханской области России появилась информация, что жители трех районов из-за горения камыша на территории Атырауской области ощущают запаха гари. Сегодня для подтверждения фактов горения камыша был осуществлен комиссионный выезд в приграничную зону Курмангазинского района Атырауской области. В состав комиссии вошли представители органов гражданской защиты, КНБ и местных исполнительных органов. По итогам комиссионного выезда фактов горения камыша на территории Республики Казахстан не обнаружено.

Данная информация была доведена до сведения МЧС Российской Федерации по Астраханской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Фото: fonstola.ru
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Ключевые слова: Атырауская область, Безопасность, Другие государственные органы,
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Автор:

А. Соколов

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