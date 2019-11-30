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Информационные технологии используют для переписи населения в Казахстане

30 Ноября 2019 10:00
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Информационные технологии используют для переписи населения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процесс сбора социальных данных населения в нашей стране теперь будут проводить двумя способами. Оба способа подразумевают использование интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой аккаунт в Facebook Государственной программы «Цифровой Казахстан».

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Первым способом является проведение интернет-опроса, в виде личного заполнения гражданами РК электронных переписных листов. Для регистрации на специальном сайте www.sanaq.gov.kz нужно будет внести свои данные, и данные членов семьи: ИИН, электронную почту, а также номера удостоверения и мобильного телефона. После чего опрашиваемый получит SMS-сообщение с кодом подтверждения.

Классический формат подомового обхода все еще будет в силе. Только на этот раз персонал по сбору данных будет использовать переписные листы в электронном формате на планшетах. Те граждане, которые не пройдут перепись в онлайн-режиме пройдут регистрацию вторым способом.

фото:facebook.com
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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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