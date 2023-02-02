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Информационные стенды с маршрутами автобусов появились на остановках Караганды

2 Февраля 2023, 21:28
Информационные стенды с маршрутами автобусов появились на остановках Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На семи остановках Караганды разместили схемы движения общественного транспорта. Придумали и воплотили идею в жизнь специалисты Центра урбанистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые таблички на казахском и русском языках установили на остановках «19-й квартал», «Политех», «Театр имени Станиславского», «Поликлиника № 2», «Улица Ерубаева» и «1000 мелочей» (в обе стороны).

«Мы подумали, что разобраться с маршрутами автобусов для многих сложно. Не у всех есть телефоны, где можно посмотреть информацию. А бывают ситуации, когда телефон разряжен. Наши схемы будут полезны не только туристам, приезжим студентам, но и местным жителям тоже. Они легко смогут понять, как добраться до нужной остановки на автобусе или маршрутке. Такие маршрутные карты установлены во многих городах мира, ими успешно пользуются люди всех возрастов», – говорит пресс-секретарь Центра урбанистики Айганым Мухамедрахимова.

Концепцию информационных схем разрабатывали всей командой. Над созданием работала архитектор центра Анна Касьян.

Стенды появились благодаря спонсорской помощи. Если найдутся меценаты, то установка информационных стендов в Караганде продолжится.


Фото: Центр урбанистики г. Караганды


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