Информационные системы с данными об участниках дорожного движения интегрирует МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел планируют наделить полномочиями по осуществлению мероприятий по организации и обеспечению интеграции информационных систем в сфере дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» размещен на портале Открытые НПА.

«В соответствии с подпунктом 24-2) статьи 10 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» Правительство Республики Казахстан постановляет: Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» следующее дополнение: в положении о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: в пункте 15: дополнить подпунктом 121-1) следующего содержания: «121-1) осуществляет мероприятия по организации и обеспечению интеграции информационных систем в сфере дорожного движения», - отмечено в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее этот пункт отсутствовал в соответствующем постановлении.