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    09:49, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Информационную систему госпланирования доработают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все поручения Главы государства, поставленные на расширенном заседании Правительства, будут исполнены качественно и в срок. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании Правительства сделал акцент по двум блокам вопросов в рамках деятельности Министерства финансов. Это усиление мер по оптимизации бюджетных расходов и улучшение налогово-таможенного администрирования, в том числе через цифровизацию», - сказал министр финансов в ходе заседания Правительства.

    Как отметил министр, в целях оптимизации бюджетных расходов будет:

    разработана методологическая основа оптимизации расходов республиканского и местных бюджетов;

    доработана информационная система госпланирования, в части использования сервиса «Единое окно закупок»;

    выработана новая схема обеспечения автотранспортом;

    усилен мониторинг и контроль эффективности использования антикризисных средств;

    проведен анализ эффективности мер господдержки.

    «При этом для проведения своевременного и качественного анализа эффективности всех мер господдержки прошу Вас, Аскар Узакпаевич (Мамин - прим. автора), поручить всем госорганам и операторам программ: внести предложения в Методику мониторинга эффективности выделяемых мер господдержки, в части показателей и целевых индикаторов государственных и отраслевых программ в срок до 1 марта текущего года; на ежемесячной основе представлять в Минфин информацию по реализации мер господдержки», - отметил Е. Жамаубаев.

    «Все эти меры позволят выявить дополнительные ресурсы для финансирования поручений Главы государства и новых инициатив, а также повысить качество бюджетного планирования. Все поручения Главы государства, поставленные на расширенном заседании Правительства, будут исполнены качественно и в срок», - добавил министр.




    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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