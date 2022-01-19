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Информационную систему EasyProject внедряют в Жамбылской области

19 Января 2022 19:21
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Информационную систему EasyProject внедряют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход внедрения информационной системы «EasyProject» обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе главы региона, совещание проходило под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Руководитель управления цифровых технологий Руслан Нокрабеков сообщил, что с помощью информационной системы EasyProject ведомство следит за исполнением пунктов Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Nur Otan.

Республиканская Дорожная карта включает всего 117 пунктов, из них 47 исполнены, 53 - находятся на стадии исполнения, областная Дорожная карта – 121 пункт, 48 из них исполнены. Отдельно взяты на контроль 23 пункта, по которым существует риск невыполнения.

Спикер рассказал о том, что на базе КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» создан проектный офис по внедрению проектного подхода в государственном управлении. Сформирован и утвержден состав управляющего комитета и экспертного совета.

«На сегодня в проектном офисе работают 11 человек, которые проводят совместную работу с Канцелярией Премьер-Министра РК и Национальным проектным офисом», - сказал руководитель ведомства.

В перспективе рассматривается возможность внедрения других национальных проектов в информационную систему EasyProject.

Аким области подчеркнул, что необходимо своевременно обновлять информацию в системе. А в случае возникновения проблемных вопросов необходимо заблаговременно уведомить Канцелярию Премьер-Министра РК.


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#Жамбылская область   #Нур Отан   #Акимат   #Цифровой Казахстан   #Бердибек Сапарбаев  
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Автор:

Галина Скрипник

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