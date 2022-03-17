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    21:46, 16 Март 2022 | GMT +6

    Информационно-разъяснительная группа Министерства обороны посетила Карагандинскую область

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском, Балхашском и Приозерском гарнизонах продолжена военно-патриотическая акция «Күшіміз – бірлікте», проводимая оборонным ведомством с января текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Деятельность информационно-разъяснительной группы под руководством заместителя начальника Генерального штаба – начальника Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майора Серика Бурамбаева направлена на реализацию поручения Президента страны по поддержанию боевого духа военнослужащих и проводится во всех регионах Казахстана.

    В ходе работы группы военнослужащим и членам их семей рассказали о мерах, принимаемых руководством Вооруженных сил по совершенствованию социального обеспечения военнослужащих. Военные юристы провели индивидуальное и коллективное консультирование всех желающих по интересующим вопросам.

    К мероприятиям в гарнизонах были также привлечены депутаты областных и районных маслихатов, представители местных исполнительных органов.

    Мобильной группой психологов изучено морально-психологическое состояние личного состава, проведены тренинги и беседы с военнослужащими.

    В каждом гарнизоне была развернута тематическая экспозиция Военно-исторического музея, посвященная 30-летию Вооруженных сил и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а для жителей военных городков организованы выступления творческих коллективов Национального военно-патриотического центра.

    Кроме того, в Караганде информационно-разъяснительной группой было принято участие в ежегодной акции «Айбынды әскер», в ходе которой проведена торжественная отправка первой партии призывников в воинские части.


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Карагандинская область Общество
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