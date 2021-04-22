Инфоавтобус «Узнай о вакцинировании здесь!» запустили в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр города металлургов инициировал проект «Информационный автобус». Транспорт с ярким баннером на двух языках «Узнай о вакцинировании здесь!» ездит по центральным улицам Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автобус останавливается в самых людных местах, и врачи консультируют всех желающих по поводу иммунизации.

«Мы занимаемся разъяснительной работой постоянно. Раньше просто раздавали листовки. Чтобы наша деятельность в этом направлении была более эффективной, мы вышли с инициативой запустить инфоавтобус. Сейчас необходимо объяснять людям, что вакцинация – единственный способ вернуться к прежней жизни. А кто лучше об этом расскажет, как не врач», – говорит директор Молодёжного ресурсного центра Айдын Жумагельдинов.

В то время как сотрудник центра и волонтёр раздают маски и листовки населению, два врача местных поликлиник рассказывают о вакцинации. Любой житель Темиртау может зайти в автобус и задать интересующий его вопрос. В основном жители интересуются, как действует вакцина, кому можно и кому нельзя прививаться, где можно вакцинироваться.

По словам Айдына Жумагельдинова, темиртауцам идея понравилась. Есть уже постоянные точки, которые посещает автобус. В основном с вопросами по иммунизации обращаются люди среднего и старшего возраста.