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    19:57, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Инфоавтобус «Узнай о вакцинировании здесь!» запустили в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр города металлургов инициировал проект «Информационный автобус». Транспорт с ярким баннером на двух языках «Узнай о вакцинировании здесь!» ездит по центральным улицам Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автобус останавливается в самых людных местах, и врачи консультируют всех желающих по поводу иммунизации.

    «Мы занимаемся разъяснительной работой постоянно. Раньше просто раздавали листовки. Чтобы наша деятельность в этом направлении была более эффективной, мы вышли с инициативой запустить инфоавтобус. Сейчас необходимо объяснять людям, что вакцинация – единственный способ вернуться к прежней жизни. А кто лучше об этом расскажет, как не врач», – говорит директор Молодёжного ресурсного центра Айдын Жумагельдинов.

    В то время как сотрудник центра и волонтёр раздают маски и листовки населению, два врача местных поликлиник рассказывают о вакцинации. Любой житель Темиртау может зайти в автобус и задать интересующий его вопрос. В основном жители интересуются, как действует вакцина, кому можно и кому нельзя прививаться, где можно вакцинироваться.


    По словам Айдына Жумагельдинова, темиртауцам идея понравилась. Есть уже постоянные точки, которые посещает автобус. В основном с вопросами по иммунизации обращаются люди среднего и старшего возраста.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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