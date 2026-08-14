Инфляция в США достигла 3,4% в годовом исчислении

Бюро статистики труда, являющееся федеральным агентством США, сообщило, что индекс потребительских цен в июле вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% по сравнению с прошлым годом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Высокая инфляция в последние годы создает серьезное финансовое давление для большинства американских домохозяйств, которые вынуждены платить больше за товары повседневного спроса, такие как продукты питания и аренда жилья. Рост цен особенно тяжело сказывается на американцах с низким доходом, поскольку они, как правило, тратят большую часть и без того скромных зарплат на предметы первой необходимости.

Цены на энергоносители в июле снизились на 1,5% в месячном исчислении, но по сравнению с прошлым годом остаются на 14,7% выше.

Стоимость бензина в июле снизилась на 2,9% в месячном исчислении, но осталась на 24,6% выше, чем год назад. Стоимость электроэнергии выросла на 0,1% в месячном исчислении и на 4,2% за последний год.

Продукты подорожали на 0,1% по сравнению с июнем и на 3% по сравнению с прошлым годом.

Индекс цен на мясо, птицу и рыбу снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 4,5% по сравнению с 2025 годом. Во многом этот рост был обусловлен ценами на говядину и телятину, которые за последний год выросли на 9,4%. Цены на яйца упали на 0,5% в месячном исчислении и на 25,7% по сравнению с прошлым годом, поскольку поголовье продолжает стабилизироваться после вспышки птичьего гриппа.

Индекс цен на фрукты и овощи за месяц снизился на 0,1%, а по сравнению с предыдущим годом вырос на 5,1%. В июле цены на салат упали на 16,4% из-за вспышки циклоспороза, но по сравнению с прошлым годом они выросли на 7,5%.

Цены на жилье в июле выросли на 0,1% и увеличились на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Цены на страхование арендаторов и домохозяйств в июле снизились на 0,1%, но выросли на 4,8% по сравнению с 2025 годом.

Стоимость транспортных услуг выросла на 0,3% в июле и на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Авиабилеты подорожали на 2,2% в июле и на 25,5% за последний год.

Июльский отчет об индексе потребительских цен изменил прогноз относительно следующего заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики: теперь трейдеры склоняются к тому, что процентные ставки останутся на прежнем уровне.

Согласно CME FedWatch, рынок сейчас оценивает в 61,9% вероятность того, что ставка останется в текущем целевом диапазоне от 3,5% до 3,75%.

Сообщалось, что в августе цены на бензин в США взлетели до сезонного рекорда.