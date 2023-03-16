Инфляция замедлилась в трех регионах Казахстана в феврале – Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНОРМ – Об инфляционных тенденциях в регионах Казахстана в феврале 2023 года рассказал начальник управления мониторинга реального сектора Национального банка РК Игорь Осипов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В феврале 2023 г. годовая инфляция в стране ускорилась, составив 21,3% (в январе – 20,7%). В разрезе регионов инфляция ускорилась в 17 регионах, а в 3 регионах – замедлилась. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, г. Астана и Акмолинской области. Цены на продовольственные товары в феврале выросли на 26,2% г/г (в январе – 25,7%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (32,1%), а минимальный – в г. Алматы (24,6%). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 20,5% г/г (в январе – 20,2%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астана (31,3%), минимальное – в Алматинской области (16,1%)», - сообщил Игорь Осипов.

По его словам, цены на платные услуги в феврале повысились на 15,0% г/г (в январе – 14,2%). При этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (20,2%), значительно ниже – в г. Шымкент (11,2%).

В феврале 2023 года рост месячной инфляции в стране ускорился, составив 1,3%, что значительно выше среднего значения февральской инфляции за последние 5 лет (за 2018-2022 годы: 0,6%).