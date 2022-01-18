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Инфляция замедлилась в декабре - Миннацэкономики РК

18 Января 2022 11:58
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Инфляция замедлилась в декабре - Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в декабре прошлого года замедлилась по результатам Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С прошлого года рост инфляции является одной из основных макроэкономических тенденций. Основным фактором является рост цен на продовольствие в мире. Это является следствием все еще продолжающегося восстановления логистических цепочек после глобальной пандемии. В результате, в 2021 году в основных экономиках мира наблюдались рекордные показатели инфляции. В Казахстане в 2021 году также наблюдалось ухудшение инфляционного фона. В сентябре прошлого года инфляция достигла пиковых значений за год», - сказал Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.

По его словам, основной вклад в ускорение инфляции внесли продовольственные товары, в том числе социально значимые продовольственные товары.

«В целях сдерживания роста цен в сентябре прошлого года был принят Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы. Он состоит из мероприятий по двум направлениям – оперативные и среднесрочные меры. Данные меры предусматривают сдерживание роста цен, а также системные меры, направленные на поддержание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре.

«По итогам реализации Комплекса мер удалось снизить инфляционное давление на экономику, в результате чего инфляция в декабре 2021 года замедлилась на 0,5 п.п. В то же время, в других странах динамика инфляции продолжила восходящий тренд», - добавил Алибек Куантыров.

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#Правительство РК   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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