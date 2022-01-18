Инфляция замедлилась в декабре - Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в декабре прошлого года замедлилась по результатам Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года рост инфляции является одной из основных макроэкономических тенденций. Основным фактором является рост цен на продовольствие в мире. Это является следствием все еще продолжающегося восстановления логистических цепочек после глобальной пандемии. В результате, в 2021 году в основных экономиках мира наблюдались рекордные показатели инфляции. В Казахстане в 2021 году также наблюдалось ухудшение инфляционного фона. В сентябре прошлого года инфляция достигла пиковых значений за год», - сказал Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.

По его словам, основной вклад в ускорение инфляции внесли продовольственные товары, в том числе социально значимые продовольственные товары.

«В целях сдерживания роста цен в сентябре прошлого года был принят Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы. Он состоит из мероприятий по двум направлениям – оперативные и среднесрочные меры. Данные меры предусматривают сдерживание роста цен, а также системные меры, направленные на поддержание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре.

«По итогам реализации Комплекса мер удалось снизить инфляционное давление на экономику, в результате чего инфляция в декабре 2021 года замедлилась на 0,5 п.п. В то же время, в других странах динамика инфляции продолжила восходящий тренд», - добавил Алибек Куантыров.